Meloni in Senato: "Non rispondo alle provocazioni, non è il momento" Roma, 24 giu. (askanews) - "Non risponderò alle provocazioni, ad alcune falsità che ho sentito. Sono una persona che non si è mai sottratta al dibattito anche aspro, avremo ancora molto tempo per i toni da campagna elettorale ma non è questo il tempo. Questo è il tempo in cui bisogna provare a ragionare il più possibile insieme": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica in Senato a seguito della discussione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles. "Lo scenario è estremamente complesso - ha aggiunto la premier - mi concentrerò sulle questioni che considero davvero importanti in questo momento".