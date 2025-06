Meloni: "Il Piano Mattei si internazionalizza, è cambio di metodo" Roma, 20 giu. (askanews) - "Il vertice di oggi rappresenta un passo fondamentale nell'internazionalizzazione del Piano Mattei. Fin dall'inizio siamo sempre stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner, a cominciare dalla Commissione europea". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aprendo a Villa Doria Pamphilj a Roma il Vertice euro-africano "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", che presiede insieme alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. "La nostra intenzione - ha aggiunto - è offrire risposte concrete alle priorità espresse dalle nazioni africane" e "non si tratta di iniziative calate dall'alto ma di progetti concreti nati dal dialogo, per uno sviluppo duraturo, insieme ai partner africani. L'approccio dell'Italia è chiaro: rispetto, responsabilità, visione. Un cambio di metodo nei rapporti tra Europa e Africa e sono fiera che l'Italia abbia partecipato a imprimere questa visione".