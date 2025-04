Meloni: grazie a Trump per aver accettato invito a Roma Washington, 17 apr. (askanews) - Grazie a Donald Trump "per aver accettato l'invito a una visita ufficiale a Roma": lo ha detto Giorgia Meloni nello Studio Ovale segnalando che potrebbe essere l'occasione per un incontro anche con "leader dell'Unione europea".