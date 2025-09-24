Mercoledì 24 Settembre 2025
La lezione agli autocrati
Pier Francesco De Robertis
Meloni: "Flotilla? Un'iniziativa gratuita, pericolosa e irresponsabile"
24 set 2025
La premier: "Richiamo tutti a responsabilita'"
