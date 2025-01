Meloni: firma l'intesa per l'energia verde da Albania a Italia Abu Dhabi, 15 gen. (askanews) - "Il Mediterraneo può essere lo spazio per costruire nuove opportunità di cooperazione nell'energia" e sono "molto felice di annunciare la firma di una partnership strategica": "oggi con il primo ministro albanese Edi Rama e con Mohammed bin Zayed, buoni amici dell'Italia, interveniamo alla firma di un impegno molto importante per implementare una nuova interconnessione per produrre energia verde in Albania ed esportarne parte in Italia, grazie a un cavo marino nell'Adriatico. Credo molto in questo progetto" e "sono fiera di questa iniziativa che mostra che nuove forme di cooperazione possono essere create". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Abu Dhabi Sustainability Week. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha poi avuto un incontro con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.