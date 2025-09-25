Mercoledì 24 Settembre 2025
La mediazione su Flotilla
Raffaele Marmo
Infortunio Alcaraz
Droni Danimarca
Ucraina Russia
Flotilla
Vittorio Sgarbi
Emanuele Ragnedda
Meloni contro i "green deal" occidentali: "Ecologismo insostenibile"
25 set 2025
Meloni contro i "green deal" occidentali: "Ecologismo insostenibile"
La premier all'Onu: "La deindustrializzazione non ha migliorato la salute del pianeta"
