Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
Video
VideoMeloni contro i "green deal" occidentali: "Ecologismo insostenibile"
25 set 2025
Meloni contro i "green deal" occidentali: "Ecologismo insostenibile"

La premier all'Onu: "La deindustrializzazione non ha migliorato la salute del pianeta"