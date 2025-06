Meloni: con nostro governo esito migliore nella lotta all'evasione Roma, 10 giu. (askanews) - "A chi ci accusa di aiutare gli evasori e allentare le maglie del fisco, addirittura di nascondere dei condoni immaginari, noi rispondiamo con i fatti che a differenza della propaganda non possono essere smentiti. Questo governo ha raggiunto i risultati migliori della storia nella lotta all'evasione fiscale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando agli Stati generali dei commercialisti. Meloni ha rivendicato, accolta da applausi della platea, di "aver operato una distinzione molto chiara: chi vuole fare il furbo non ha spazi, ma chi è onesto e si trova in difficoltà deve essere messo in condizioni di pagare quello che deve".