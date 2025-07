Meloni: caos Kauffman epilogo drammatico del sistema tax credit Roma, 4 lug. (askanews) - "Il caso Kaufmann è l'epilogo più drammatico e scandaloso di un sistema legato al tax credit". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa, rispondendo a una domanda sui fondi pubblici dati per un film mai realizzato all'uomo accusato di aver ucciso la moglie e la figlia a Villa Pamphili. Sottolineando che l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva toccato un nervo scoperto, Meloni ha dichiarato che il sostegno pubblico all'audiovisivo "negli anni ha generato truffe e costruito un meccanismo distorto che ha consentito di finanziare con centinaia di migliaia, se non milioni, di euro delle tasse dei cittadini film che poi alla prova dei fatti nelle sale guadagnavano poche decine di migliaia di euro, ma poi pagavano cachet milionari a registi e attori".