Meloni: bene Draghi, Ue rischia irrilevanza, riscopriamo radici religiose Rimini, 27 ago. (askanews) - "L'Unione europea rischia di essere sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere alle sfide della competitività, come ha giustamente rilevato da Mario Draghi da questo stesso palco". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini. "Io che sono passata da essere impresentabile per aver messo il mio partito all'opposizione del governo Draghi all'essere definita una draghiana di ferro domani mi divertirò a leggere i giornali per capire in quali delle due caselle verrò inserita stavolta", ha aggiunto. "Molte critiche all'Ue - ha sottolineato - le condivido così tanto che le ho dette negli anni, venedo criticata da coloro che oggi si spellano le mani. Siamo in una fase di enormi mutamenti, sono saltati i paradigmi su cui abbiamo visto costruire l'Unione europea e autocrazie ciniche ci sfidano ogni giorno, ma abbiamo anche una grande opportunità che sapremo cogliere solo se sapremo riscoprire la nostra anima e radici anche culturali e religiose colpevolmente negate anni fa. Se non sai chi sei, non puoi neanche definire il tuo ruolo nel mondo, la tua missione nella storia".