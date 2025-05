Meloni: basta con iper regolamentazione Ue che soffoca lo sviluppo Roma, 27 mag. (askanews) - "E' ora di dire basta a quella iper regolamentazione che ha soffocato il nostro sviluppo. Anche qui si può invertire la rotta, non solo perché ce lo chiede questo tempo, ma anche perché l'Europa come superstruttura burocratica minimizza e tradisce ciò che è la patria del diritto romano, la culla della civiltà cristiana, la madre della filosofia greca, la civiltà che con il suo genio ha stupito il mondo. Qualcosa di molto più ampio, di molto più bello e di molto più profondo dei quasi 400 chilometri lineari di gazzette ufficiali dell'Unione Europea o le norme assurde che ci dicono che un fagiolo non è un fagiolo europeo se ha un diametro inferiore a un centimetro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea di Confindustria, al Teatro EuropAuditorium di Bologna. "Vogliamo che l'Europa - ha proseguito la premier - torni a essere tutt'altro e quindi sì a una approfondazione di semplificazione che però non deve arrivare solo a valle ma intervenire a monte di ogni provvedimento e di ogni nuova legislazione. La Commissione anche qui ha iniziato un percorso con i primi tre pacchetti Omnibus ma il cambio di marcia deve essere anche su questo concreto, sostanziale, corposo perché anche da qui passa il cambio di postura, di priorità, di approccio che l'Europa deve incarnare per essere all'altezza delle sfide che stiamo attraversando". E parlando del rapporto con gli Stati Uniti, ha aggiunto: "È fondamentale, per mantenere la forza dell'Occidente, i nostri destini sono interconnessi".