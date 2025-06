Meloni: al lavoro con Macron e Merz su linee comuni per settore auto Roma, 23 giu. (askanews) - "Il settore auto sta attraversando una crisi profonda. Sappiamo che la crisi ci impone di rispondere con coraggio. Serve un radicale cambio di rotta e un piano per il futuro del settore a partire dal superamento degli aspetti più surreali del green deal". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. "Stiamo lavorando insieme al presidente Macron e al cancelliere Merz per scrivere delle linee comuni" a sostegno del settore dell'automotive in Europa, "credo che le nostre tre nazioni insieme possano fornire uno stimolo alla discussione in corso".