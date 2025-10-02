Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Video
2 ott 2025
Meloni ai sindacati: weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme

Roma, 2 ott. (askanews) - Lo sciopero generale indetto dai sindacati per domani "c'entra poco con la questione palestinese e molto con le questioni italiane. Ce lo spiegano gli stessi sindacati: mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice di Copenaghen. Melon ha affermato che l'evacuazione dei palestinesi e gli aiuti inviati sono stati realizzati con "con le risorse del popolo italiano, che - ha detto - affronterà nei prossimi giorni molti disagi".