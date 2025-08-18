Venerdì 22 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoMeloni a Washington: "Oggi giornata importante, dopo 3 anni e mezzo senza dialogo"
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Meloni a Washington: "Oggi giornata importante, dopo 3 anni e mezzo senza dialogo"

Meloni a Washington: "Oggi giornata importante, dopo 3 anni e mezzo senza dialogo"

La premier: "L'Italia e' come sempre a fianco dell'Ucraina"