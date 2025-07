Meloni a Villa Taverna per il 4 luglio: con Usa legame straordinario Roma, 3 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia per il giorno dell'Indipendenza americana ieri sera a Villa Taverna a Roma. Accolta dall'ambasciatore Tilman Fertitta, che l'ha definita "una leader forte e una grande amica degli Stati Uniti", la premier nel suo discorso ha detto: "Voglio ribadire la forza, la solidità dei rapporti tra Italia e Usa, nazioni sorelle, unite da una relazione privilegiata che si alimenta giorno dopo giorno e deve moltissimo ai 20 milioni italo-americani. Con Trump siamo sempre partiti ricordando questo legame straordinario, unico: è un punto di partenza per ragionare di come rafforzare le nostre relazioni, renderle ancora più forte". "Italia e Usa su tanti dossier parlano la stessa lingu - ha aggiunto Meloni - è un elemento positivo nel complesso quadro internazionale. È un bene per i nostri rapporti e per la forza, unità e compattezza dell'Occidente, condizione imprescindibile per affrontare le grandi sfide. E lo è a maggior ragione quando il nostro punto di vista non è perfettamente coincidente. Il nostro rapporto si basa su lealtà, rispetto reciproco, sulla consapevolezza che la forza di uno è anche la forza dell'altro".