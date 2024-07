Meloni a Shanghai: rafforzare cooperazione e sostenere nostre aziende Shanghai, 31 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha incontrato a Shanghai, in Cina, il segretario del Comitato municipale del Partito comunista cinese Chen Jining. Al centro dei colloqui, ha comunicato Palazzo Chigi, i rapporti economico-commerciali con la Provincia di Shanghai, che ospita la più ampia comunità imprenditoriale italiana nel Paese, con quasi 1.200 imprese italiane. "Il nostro obiettivo è rafforzare la cooperazione economica, commerciale, culturale, scientifica e farlo in un'ottica anche di riequilibrio dei nostri rapporti, aiutare e sostenere le aziende italiane che già da tempo hanno deciso di investire in Cina e che particolarmente a Shanghai hanno contribuito allo sviluppo di questa straordinaria realtà". Meloni si è detta "molto soddisfatta" degli incontri avuti nella missione in Cina, ricordando gli anniversari che ricorrono quest'anno: il ventesimo del Partenariato strategico e i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Palazzo Chigi ha fatto sapere che è stata "condivisa la volontà di rafforzare la collaborazione in settori chiave quali l'industria, l'innovazione, il turismo e la cultura. Una particolare attenzione è stata dedicata al sostegno e al consolidamento dei reciproci investimenti a partire dal tessuto delle Piccole e Medie Imprese". La premier ha poi lasciato la Cina, direzione Parigi, dove saluterà gli atleti italiani alle Olimpiadi.