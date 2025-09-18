Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Riforma giustiziaSciopero per GazaIsraele GazaJimmy KimmelTuretta
Acquista il giornale
VideoMeloni a Schlein: "Nessuno piu' di me oggetto di odio, calmiamoci!"
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Meloni a Schlein: "Nessuno piu' di me oggetto di odio, calmiamoci!"

Meloni a Schlein: "Nessuno piu' di me oggetto di odio, calmiamoci!"

La premier ad Ancona: "Mi chiede di fare nomi e cognomi? Ci stiamo una giornata"