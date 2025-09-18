Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Meloni a Schlein: "Nessuno piu' di me oggetto di odio, calmiamoci!"
18 set 2025
Meloni a Schlein: "Nessuno piu' di me oggetto di odio, calmiamoci!"
Meloni a Schlein: "Nessuno piu' di me oggetto di odio, calmiamoci!"
La premier ad Ancona: "Mi chiede di fare nomi e cognomi? Ci stiamo una giornata"
