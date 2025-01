Meloni a Gedda sulla Vespucci: "Nave ambasciatrice d'Italia" Roma, 25 gen. (askanews) - "Questo spettacolo meraviglioso che mi state regalando è una delle emozioni più belle che abbia provato in questo incarico da presidente del Consiglio, soprattutto per i tanti significati che rappresenta Nave Vespucci: non solo una nave scuola, orgoglio delle nostre Forze Armate, è sempre stata molto di più. E' simbolo di storia, sapienza, tradizione e innovazione ed è una straordinaria ambasciatrice d'Italia, come questo tour mondiale ha dimostrato ancora una volta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni salutando l'equipaggio della Nave "Amerigo Vespucci" a Gedda.