Meloni: a Gaza reazione Israele oltre principio di proporzionalità Rimini, 27 ago. (askanews) - "Noi non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza e all'autodifesa di Israele dopo il massacro del 7 ottobre compiuto da terroristi che da troppo tempo si fanno scudo dei civili a Gaza, ma non possiamo tacere ora di fronte ad una reazione di Israele andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane che sono da sempre un fattore di equilibrio nella Regione e che ora sta mettendo a repentaglio la prospettiva storica di due popoli e due Stati". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla 46esima edizione del Meeting di Rimini. "Condanniamo - ha aggiunto - l'ingiustificabile uccisione dei giornalisti a Gaza, inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra. Chiediamo a tutte le nazioni di fare pressione su Hamas per rilasciare gli ostaggi e chiediamo a Israele di cessare gli attacchi, di fermare l'occupazione militare di Gaza, di porre fine all'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, di consentire l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia, di partire dalle proposte dei Paesi arabi per trovare una soluzione".