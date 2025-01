Meloni a Capitol Hill per la cerimonia di giuramento di Trump Washington, 20 gen. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata a Capitol Hill a Washington per assistere alla cerimonia di giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La premier che indossa un lungo cappotto nero ha percorso in automobile la strada che porta al Campidoglio.