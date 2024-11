Meloni a Cagliari: con accordo Sardegna investimenti per 3,55 mld Cagliari, 28 nov. (askanews) - "Con questo Accordo assegniamo complessivamente alla Regione Autonoma della Sardegna 2,48 miliardi di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, comprensivi anche dei 156,8 milioni di anticipazioni assegnate nel 2021. Se alle risorse FSC aggiungiamo anche i cofinanziamenti di Regione e Comuni e gli altri fondi statali ed europei per i progetti, questo Accordo garantisce investimenti per 3,55 miliardi a favore dell'Isola". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Cagliari per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Sardegna. "Con queste risorse - ha sottolineato - finanziamo molti progetti che sono tutti progetti strategici per il territorio, progetti concentrati su alcune direttrici. Io ne individuo prevalentemente 5: il tema della messa in sicurezza del territorio è sicuramente la parte più significativa, parliamo di 735 milioni di euro complessivamente sui temi ambientali" in particolare per "rinnovare gli acquedotti e le infrastrutture per la l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua". "Poi la seconda direttrice si concentra sui trasporti e la mobilità, qui investiamo circa 450 milioni di euro"; c'è "il tema dell'edilizia residenziale anche io lo considero estremamente importante e qui complessivamente 230 milioni di euro"; c'è "la questione della salute e quindi tanto l'ospedale di Sassari quanto quello di Cagliari verranno rafforzati, implementati, complessivamente 136 milioni di euro di investimento sulla priorità della sanità". Scuola e università "sono un'altra direttrice fondamentale, circa 187 milioni per l'edilizia scolastica, circa 104 milioni per la ricerca e l'infrastrutturazione dell'Università di Cagliari". "Quindi - ha concluso - ambiente, viabilità, casa, scuola, università, salute che sono priorità trasversalmente riconosciute da tutti noi che hanno come unico obiettivo quello di tentare di migliorare la qualità della vita dei cittadini".