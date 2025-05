"Melanoma day", Ciocchetti: avanti con battaglia per prevenzione Roma, 7 mag. (askanews) - "Il Melanoma day è un'iniziativa che ormai con Gianluca Pistore e con molte società scientifiche e associazioni di pazienti portiamo avanti da alcuni anni. Quest'anno si configura con una decisione istituzionale particolarmente importante, perché la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la legge - presentata dal sottoscritto - che istituisce il 'Melanoma day', la Giornata nazionale di prevenzione del melanoma su tutto il territorio italiano, che si terrà, ogni anno, appena la norma verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, il primo sabato di ogni mese di maggio". Lo ha detto il deputato Luciano Ciocchetti, presidente della Commissione Affari sociali di Montecitorio, a margine della Conferenza sulla prevenzione del melanoma svoltasi a Roma. "Si tratta di una risposta importante, grazie alla quale nelle scuole, nelle aziende sanitarie locali, nelle realtà territoriali, nelle iniziative di piazza, nei grandi centri di ricerca e di cura, come l'Idi e il San Gallicano, ci sia la possibilità di svolgere presa in carico, diagnosi precoce, prevenzione, informazione sugli stili di vita corretti per evitare l'insorgere di un melanoma sulla propria pelle o su un'altra parte del corpo. Questa - conclude il parlamentare - è la battaglia che vogliamo portare avanti, perché purtroppo ancora oggi di melanoma si può morire e dobbiamo assolutamente limitare questa possibilità".