Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
VideoMelania Trump: "Collaboro con Putin per riportare a casa i bambini ucraini"
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Melania Trump: "Collaboro con Putin per riportare a casa i bambini ucraini"

Melania Trump: "Collaboro con Putin per riportare a casa i bambini ucraini"

Otto minori riuniti alle famiglie in 24 ore grazie a un negoziato tra Usa e Russia