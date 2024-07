Meeting Rimini, 5 giorni per parlare di democrazia, pace e sviluppo Roma, 16 lug. (askanews) - Cinque giorni, dal 20 al 25 agosto prossimi, per discutere della crisi delle democrazie in occidente, di lavoro, intelligenza artificiale ma anche di sussidiarietà, arte e dialogo tra fedi per la pace. E' la quarantacinquesima edizione del Meeting di Rimini, che quest'anno avrà come titolo esplicativo: "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?". Un meeting, quello presentato a Roma dal Presidente Bernhard Scholz , che vedrà in apertura un incontro-dibattito sulla presenza di pace in una terra martoriata come il Medio Oriente al quale prenderà parte il patriarca di Gerusalemme dei Latini Pierbattista Pizzaballa ed il presidente della CEI Matteo Maria Zuppi. Ha spiegato Scholz: "Il tentato assassinio a Donald Trump e soprattutto i tanti commenti successivi e le tante interpretazioni ci hanno reso presente ancora di più la vulnerabilità della democrazia. A maggior ragione - ha aggiunto Scholz - metteremo a tema in questo meeting il futuro della democrazia americana ma più in generale la consistenza delle nostre democrazie" . Una situazione critica, che richiama l'altro grande tema in agenda, la pace, come ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Serve sempre guardare agli altri non come nemici, ma come persone che hanno idee diverse. Questa è una grande responsabilità dei politici. Il confronto, il dialogo, anche serrato, purché non sia mai una questione personale, si combattono le idee, non si combattono le persone". Molti i partecipanti all'appuntamento estivo di Cl: oltre a Tajani anche Matteo Salvini, il commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli, il presidente di Banca d'Italia Fabio Panetta. Rilevanti come sempre le cifre della manifestazione. In Fiera a Rimini verrà allestita una superficie di circa 120.000 metri quadrati, che ospiterà 140 convegni con 450 relatori italiani e internazionali. In crescita anche le aziende partner del Meeting 2024 che quest'anno ammontano a 180.