Meeting Ravenna, le novità annunciate da AssoParchi Ravenna, 13 ott. (askanews) - Un momento programmatico che ha coinvolto oltre 200 rappresentanti di parchi tematici, acquatici, faunistici, avventura e attrazioni esperienziali provenienti da tutta Europa, a testimonianza della vitalità di un comparto in costante evoluzione. Al centro del Meeting, la presentazione dell'Osservatorio AssoParchi, realizzato in collaborazione con la società di ricerca GRS, per dotare il settore di dati concreti e affidabili, utili per orientare le scelte imprenditoriali del futuro. Luciano Pareschi, Presidente AssoParchi, ha dichiarato: "Ogni parco riesce a creare un indotto di otto volte superiore rispetto al proprio fatturato. In realtà parchi come Mirabilandia e Gardaland producono fatturati da 150/180 milioni". Il progetto è aperto a tutti i parchi ed è già entrato nella sua fase operativa con la mappatura delle esigenze dei visitatori. Centrale la necessità di delineare il profilo dei visitatori di oggi e di domani, misurare il livello di soddisfazione e il valore esperienziale percepito dei parchi. Maurizio Crisanti - Direttore Assoparchi: "Abbiamo il piacere di accogliere ogni giorno le famiglie che, recandosi presso i parchi, conserveranno dei momenti per tanti anni; per questo motivo, noi svolgiamo un lavoro bellissimo". Ai lavori ha preso parte anche l'Assessora Regionale Emilia Romagna al Turismo e Sport, Roberta Frisoni, che ha parlato di una possibile "visione congiunta" fra sport e divertimento nei parchi Roberta Frisoni, Assessora al Commercio, Turismo e Sport della Regione Emilia Romagna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Lo sport e i parchi rappresentano delle realtà che ci permettono di vivere i nostri territori tutto l'anno. In questo modo, regaliamo tante esperienze diverse tra loro. Se riusciremo a mettere in contatto lo sport con i parchi, creeremo qualcosa di unico". Il Meeting ha ospitato la 24° edizione dei Parksmania Awards, i prestigiosi riconoscimenti consegnati ogni anno dalla testata Parksmania ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione.