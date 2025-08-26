Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
Meeting, Metsola: Europa sia unita e lotti per la pace

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Questo è il momento di dire che dobbiamo trovare il coraggio per prendere delle decisioni difficili. Se abbiamo coraggio superiamo gli ostacoli e questo deve essere il nostro messaggio anche di ottimismo oggi". La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha lanciato un appello al coraggio al suo arrivo al Meeting di Rimini. "In Europa possiamo fare molto. Dobbiamo essere uniti, lottare per la pace, abbiamo molte sfide, dobbiamo capire cosa la gente vuole da noi e rispondere" ha aggiunto Metsola. La presidente del Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza dell'unità nelle istituzioni comunitarie: "Sono qui con tutti i miei colleghi e siamo uniti su questo messaggio".