Mediterraneo culla di innovazione. Il caso École The Skill Roma, 29 lug. (askanews) - Mare tra le terre ma anche mare tra gli oceani, mare di cultura. Sono solo alcune espressioni per raccontare il Mediterraneo, da sempre cuore pulsante della storia e crocevia di culture che ha forgiato il destino dell'umanità. Le sue coste sono da sempre palcoscenico di un fervido scambio di commerci, idee, tecniche artistiche e innovazioni scientifiche. E il presente del Mediterraneo è un concentrato di eventi che uniscono cultura, formazione, mondo delle imprese. Si inizia a giugno con il Cannes Lions International Festival of Creativity, l'evento di formazione e networking dedicato ai professionisti della creatività e della comunicazione, con seminari, workshop e premi. Atene invece, da luglio, diviene teatro dell'Athens Startup Week, l'iniziativa dedicata all'imprenditoria e all'innovazione con workshop, sessioni di mentoring e opportunità di networking per startup e professionisti del settore tecnologico. La Spagna, con Barcellona capofila, ospita invece HRCore Reward, una manifestazione focalizzata su come migliorare l'engagement e la performance dei dipendenti attraverso esperienze di welfare aziendale, premialità e occasioni di benessere. Include workshop, tavole rotonde e opportunità di networking. A questi incontri, si è aggiunta quest'anno un'iniziativa italo-francese, ospitata proprio in Francia, sulle coste della Corsica: la prima edizione della Summer School "Campus École The Skill", ideata e promossa dal Gruppo The Skill, tramite Learn The Skill, business unit dedicata alla formazione. Il Gruppo è guidato da Andrea Camaiora, giornalista e docente universitario, tra i principali esperti in Italia in crisis e reputation management. Il corso di formazione sui temi della comunicazione strategica si è tenuto dal 26 al 30 giugno nella regione dell'Haute Corse e ha visto come docenti, insieme a Camaiora, i giornalisti Federica Fantozzi e Lorenzo Munegato e il direttore della rivista One Health, Giovanni Cioffi. Andrea Camaiora, giornalista e docente universitario: "Il 'Campus École The Skill 2024' ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato: rispondere a un bisogno di welfare per i propri dipendenti da parte di aziende, organizzazioni e studi professionali, per offrire un forte momento formativo in un contesto gradevole e rilassante. Un momento di vacanza-studio nel cuore del Mediterraneo, tra Italia e Francia". La quattro giorni è stata poi impreziosita da tre "Lezioni sotto le stelle". Tra i protagonisti Massimo Comparini, ceo di Thales Alenia Space Italia, che è intervenuto su "Sempre più vicini a Luna e Marte. Un'esperienza di leadership aziendale". Le altre sessioni serali sono state tenute da Giorgio Lainati, già vice presidente della commissione di Vigilanza Rai e consigliere per la comunicazione della presidenza del Consiglio, che ha raccontato "Come è nato il TG5. Un percorso di vita professionale" e da Andrea Costa, già sottosegretario alla salute nel governo Draghi, che ha invece parlato di "Leadership politica". All'esperienza di formazione sulle spiagge della Costa Verde - che è stata caratterizzata da un mix coinvolgente di diverse ore al giorno dedicate al tempo libero, allo sport e allo yoga - hanno aderito, tra le altre, realtà importanti ma diverse tra loro quali Novartis, Aiop Lombardia, Aris, gli studi legali SZA e Fornari e Associati e le cliniche Centro Serena e Villa del Sole.