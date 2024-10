Medio Oriente, Schlein: sentita Meloni per preoccupazione escalation Roma, 7 ott. (askanews) - "Io e Meloni ci siamo sentite per una forte preoccupazione sull'escalation in Medio Oriente. Ci siamo confrontate e dal mio punto di vista le ho detto che dobbiamo ottenere il cessate il fuoco; che vogliamo vedere uno sforzo diplomatico e politico, del governo e dell'Ue, per spingere la comunità internazionale a fare tutta la pressione che serve per far finire la guerra, per cessare il fuoco, liberare gli ostaggi, fermare il massacro di civili. Siamo a un anno dall'attacco di Hamas, ci sono state oltre 41mila vittime tra i civili, fare l'equazione tra Hamas e il popolo palestinese è come fare un regalo ad Hamas".