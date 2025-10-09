Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaFlotillaManovra 2026Nobel Letteratura 2025Sciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
VideoMedio Oriente, Renzi: "Piano di Trump non piace solo a estremisti, giorno commovente"
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Medio Oriente, Renzi: "Piano di Trump non piace solo a estremisti, giorno commovente"

Medio Oriente, Renzi: "Piano di Trump non piace solo a estremisti, giorno commovente"

Il senatore: "Giornata storica, si liberano gli ostaggi e si va verso il disarmo di Hamas"