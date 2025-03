Mbappé sbalordito davanti alla sua statua di cera a Londra Londra, 27 mar. (askanews) - Kylian Mbappé, l'attaccante della Francia e del Real Madrid, è rimasto sbalordito quando si è trovato faccia a faccia con la sua stessa effigie in occasione della presentazione in anteprima della statua di cera che lo ritrae al museo di Londra. La statua che sfoggia la maglia da trasferta della Francia, donata dallo stesso Mbappé, è destinata a unirsi alla collezione di Madame Tussauds nella capitale britannica dal 4 aprile. È la seconda statua di Mbappé al Madame Tussauds, con la prima esposta a Berlino dallo scorso maggio. "Grazie a tutti. Grazie a tutti per tutto il lavoro, perché è un lavoro perfetto e sono davvero contento del risultato" ha detto sorridente Mbappé.