Mbappé: andate a votare, in Francia c'è una reale emergenza Milano, 4 lug. (askanews) - "Penso che più che mai dobbiamo andare a votare, c'è un'emergenza reale, non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani di queste persone. È davvero urgente, penso che abbiamo visto i risultati, è catastrofico e speriamo davvero che cambierà e che tutti si mobiliteranno per votare e votare per la parte buona". Lo ha detto il calciatore francese Kylian Mbappé commentando le elezioni imminenti nel suo paese.