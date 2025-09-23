Domenica 21 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
VideoMazzali: "Ludmilla Voronkina racconta l'Italia con la sua bellezza"
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Mazzali: "Ludmilla Voronkina racconta l'Italia con la sua bellezza"

Mazzali: "Ludmilla Voronkina racconta l'Italia con la sua bellezza"

L'assessore al Turismo della Lombardia all'inaugurazione mostra "Italia di moda" alla Galleria Deloitte