Maxiblitz antidroga dei carabinieri a Torre Annunziata Roma, 6 mar. (askanews) - Vasta operazione antidroga scattata all'alba da parte dei carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata che stanno eseguendo una misura cautelare a carico di decine di persone. Oltre 200 i militari impiegati nell'area vesuviana, in quella stabiese e nel salernitano. In alcune immagini diffuse dai carabinieri si vede lo scambio della droga con una donna con un neonato in braccio.