Maxi scambio di prigionieri, i soldati russi arrivano in Bielorussia Roma, 24 mag. (askanews) - In queste immagini fornite dal ministero russo della Difesa, l'arrivo di prigionieri di guerra russi in Bielorussia nell'ambito del maxi scambio di prigionieri fra Mosca e Kyiv. Venerdì 307 prigionieri di guerra sono stati scambiato da ciascuna delle due parti, fra civili e militari. Secondo scambio previsto sabato, e la terza tranche domenica. Non è chiaro se le immagini diffuse da Mosca si riferiscano allo scambio di sabato.