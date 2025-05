Maxi operazione 'Ndrangheta da Reggio Calabria a Milano: 97 arresti Roma, 21 mag. (askanews) - Una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria contro le più importanti cosche di 'ndrangheta in tutta Italia ha portato all'arresto di 97 indagati. L'operazione dalle prime luci dell'alba si è svolta da Reggio a Milano, da Roma a Torino e in molte altre città da nord a sud (Monza e Brianza, Pavia, Nuoro, Bologna, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Rimini, Verona e Agrigento). Gli indagati sono accusati di aver gestito "in regime di monopolio" il traffico di stupefacenti tramite una struttura stabile ed organizzata, "un'alleanza" tra le cosche della provincia. Le accuse, a vario titolo, vanno da reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, scambio elettorale politico mafioso e detenzione e porto di armi. Eseguito il sequestro preventivo di due società, attive rispettivamente nella ristorazione e nell'edilizia. Ad eseguire gli arresti i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati dai colleghi degli altri territori - dal Ros, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e Sicilia, dal 14esimo Battaglione "Calabria", Nucleo Cinofili e Ottavo Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia ed inoltre con il supporto dell'Interpol Cooperation Against Ndrangheta (ICAN).