Mauritius, Royal Palm compie 40 anni: manteniamo l'anima dell'isola Milano, 13 ott. (askanews) - È uno dei più importanti resort di Mauritius e porta avanti un'idea di lusso legata alle esperienze e all'attenzione all'identità del luogo che lo ospita. Il Royal Palm Beachcomber compie 40 anni e festeggia il proprio anniversario guardando a quanto fatto, ma soprattutto a quanto ancora da fare. "Una cosa importante - ha detto ha askanews l'hotel manager Diego Guerreschi - e continuare a preservare l'anima del Royal Palm che è fondata sull'eleganza, la discrezione e un senso del servizio profondamente umano. Un'altra cosa è promuovere l'eccellenza culinaria, continuando a collaborare con chef d'eccezione e valorizzando i prodotti locali. Un'altra cosa essenziale per noi è proseguire il nostro impegno ambientale attraverso iniziative concrete volte a ridurre il nostro impatto ecologico". L'idea è quella di offrire serviti turistici di alto livello, che rispondono alla domanda dei viaggiatori di oggi, valorizzando, oltre al fatto di avere solo suite e una famosa e apprezzata Spa, anche il senso culturale dell'isola di Mauritius. "Abbiamo la fortuna di avere qui a Mauritius un melting pot di molte culture e nazionalità - ha aggiunto il manager - abbiamo gente che viene dall'Africa, dall'India, all'Asia, c'è questo intreccio che rinforza la bellezza dell'isola". Per festeggiare i 40 anni il resort della Beachcomber ha organizzato una serie di eventi su tutta una settimana, che prevedono cocktail al tramonto e concerti, ma soprattutto esperienze culinarie. "Il grande appuntamento della settimana - ha concluso Diego Guerreschi - sarà la serata del venerdì 17 ottobre. Una cena eccezionale a 10 mani che riunirà gli attuali chef del Royal Palm, e poi ci saranno anche altri tre chef emblematici della casa, tra loro anche Richard Ekkebus, che è chef del ristorante Amber a The Landmark Mandarin Oriental di Hong Kong, tre stelle Michelin, che è stato qui chef a Royal Palm per sette anni". A Ekkebus si affiancheranno altri chef importanti e i festeggiamenti prevedono pure sfilate di moda, spettacoli indiani e giochi di luce con i droni.