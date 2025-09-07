Venerdì 5 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenMostra del cinema Venezia
Acquista il giornale
VideoMaturita', Valditara:" 240 milioni per il personale della scuola"
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Maturita', Valditara:" 240 milioni per il personale della scuola"

Maturita', Valditara:" 240 milioni per il personale della scuola"

Il ministro dell'istruzione 'nella nuova maturita' orale con 4 materie'