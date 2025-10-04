Mattarella: violenza e conflitti incomprensibili, c'è alternativa Pavia, 3 ott. (askanews) - "È un momento difficile e sofferto nel mondo perciò essere qui oggi è tuttaltro che fuori contesto, mentre guerre, conflitti, violenze, contrapposizoni accese intolleranze, stragi, da qui emerge, da ciò che fa il Cnao giorno per giorno, un messaggio su quel che l'umanità richiede, quali siano le esigenze vere di donne e uomini. È un messaggio autorevolmente superiore a quello delle violenze che incomprensibilmente attanagliano il mondo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Pavia per la cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO). "Qui si vede quanto è possibile una strada alternativa a quella che ci induce a tante preoccupazioni in questo periodo - ha aggiunto il capo dello Stato - il messaggio che viene da qui è frutto della capacità degli scienziati di superare i propri confini e di mettere insieme le professionalità, questo mettere insieme superando i propri confini è un altro grande risultato collaborativo, anche questo è un modello di convivenza".