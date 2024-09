Mattarella: urgente transizione energetica, sia concreta e pragmatica Bonn, 28 set. (askanews) - "Esiste l'urgenza di una transizione energetica che sia concreta, pragmatica, sostenibile ed efficace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al seminario delle Nazioni unite sul cambiamento climatico che si è svolto a Bonn, nell'ambito della visita di Stato in Germania. "Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell'ambiente e del cambiamento climatico, opponendo artificiosamente fra loro le ragioni della gestione dell'esistente a quelle del futuro dei nostri figli e nipoti". . "Inadeguato - ha insistito il capo dello Stato - perché abbiamo pensato di poterla affrontare procedendo in ordine sparso, con lo sguardo rivolto alle scoperte del passato, con risorse ordinarie, con strumenti obsoleti".