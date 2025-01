Mattarella: "Tensioni per ritorno politiche ottocentesche di potenza" Roma, 13 gen. (askanews) - "È un periodo di grandi incertezze e tensioni internazionali, a causa dei conflitti e a causa di ritorni ottocenteschi a una politica di potenza: sembra quasi che siamo in presenza di una sorta di ritorno a una visione di una politica di potenza estranea ai tempi e alla coscienza comune maturata dalla civilità in questo nostro tempo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i vincitori del concorso per Segretari di Legazione al Quirinale. "È un evidente contrasto con le esigenze che il mondo deve affrontare da quella della salute globale a quella del mutamento climatico, che richiederebbero risposte comuni e condivise. Dall'altra parte, ci sono invece, la guerra, le aggressioni, la volontà di imporre agli altri Stati la propria volontà con la forza: è davvero una singolare contraddizione", ha sottolineato il capo dello Stato.