Mattarella riceve Zelensky: sostegno dell'Italia pieno e inalterato Roma, 10 gen. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in visita ufficiale in Italia. Presente all'incontro anche il viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. "Signor presidente, sono lietissimo di accoglierla nuovamente a palazzo del Quirinale" - ha detto Mattarella - lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch'io le confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina contro l'aggressione della Federazione russa. Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della convivenza internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro paese, a un altro Stato, lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa. Quindi presidente, lei è il benvenuto in Italia e a Roma. Benvenuto, presidente", ha ribadito Mattarella.