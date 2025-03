Mattarella riceve re Abdullah II: sostieniamo azione della Giordania Roma, 17 mar. (askanews) - L'Italia "sostiene l'azione che la Giordania sta svolgendo con tanta importanza" nella regione mediorientale, "un'opera esemplare di raccordo, di mediazione, di collegamento". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale il re di Giordania, Abdullah II in visita ufficiale. "La sua presenza qui a Roma, in questo momento di particolare difficoltà, per noi è molto importante per poter scambiare delle opinioni e poter analizzare insieme la complicata situazione in cui si muove il nostro comune vicinato", ha aggiunto il capo dello Stato. Nel suo intervento il re di Giordania ha detto di "apprezzare particolarmente lo speciale rapporto" tra la Giordania, l'Italia e il governo italiano. Quelli che stiamo vivendo, ha sottolineato, sono "momenti di grandi sfide ma anche di opportunità per lavorare insieme e cooperare a trasformare il mondo in un posto migliore".