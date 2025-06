Mattarella: regole dello Stato di diritto fondamentali in democrazia Roma, 5 giu. (askanews) - "L'impegno dell'Arma sulla frontiera della lotta alle forme di maltrattamento, sfruttamento, di bullismo, di violenze sui minori è motivo di riconoscenza da parte della nostra comunità nazionale. Elemento fondamentale della società democratica è il prevalere delle regole dello Stato di diritto", perciò "la promozione della cultura della legalità sviluppata nelle scuole dall'iniziativa dell'Arma dei Carabinieri è di grande rilievo per contrastare le insidie presenti nelle logiche del branco, nella solitudine del web, nell'inganno delle droghe". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell'Arma dei Carabinieri in occasione del 211esimo anniversario della sua fondazione.