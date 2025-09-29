Mattarella: "Preoccupa riaffiorare unilateralismo e uso della forza" Astana, 29 set. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato accolto con gli onori militari dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. I due Capi di stato si sono intrattenuti a colloquio, al termine del quale hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa. Con il presidente del Kazakhistan Kassym-Jomart Tokayev "abbiamo parlato anche della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere riaffiorare dai comportamenti con criteri di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare. Fenomeni che speravo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con l'omologo kazako al palazzo presidenziale di Astana. "È importante fare riferimento a tutti gli sforzi possibili che vi sono per mettere pace nel mondo e per ribadire l'importanza del multilateralismo e della pari dignità di ogni Stato", ha aggiunto il Capo dello Stato. La visita ufficiale nella Repubblica del Kazakistan si concluderà il 30 settembre.