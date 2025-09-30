Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiSinner PechinoBonus casa 2026Piano Usa GazaAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
VideoMattarella, "Onu bussola per affrontare ogni crisi"
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Mattarella, "Onu bussola per affrontare ogni crisi"

Mattarella, "Onu bussola per affrontare ogni crisi"

Il presidente della Repubblica ad Astana, "servono percorsi di dialogo che aiutino la pace"