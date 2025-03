Mattarella: nuovo slancio alla collaborazione con il Giappone Tokyo, 5 mar. (askanews) - "Nel gennaio 2023 abbiamo elevato il rapporto a partenariato strategico, una decisione che ha dato nuovo slancio alla collaborazione tra Tokyo e Roma, con risultati davvero importanti. È stato approfondito il dialogo politico a tutti i livelli, emerso nella collaborazione per la staffetta alla presidenza del G7. Il numero di iniziative bilaterali è stato ampliato, lo scambio di idee, punti di vista e iniziative tra i nostri due paesi è oggi aperto a ogni ambito: ci confrontiamo sul disarmo come sulle coproduzioni cinematografiche, sulle nuove tecnologie per lo spazio come sulle sfide per l'invecchiamento della popolazione. che è un problema comune. Un lavoro notevole portato avanti con tenacia e lungimirana tra due paesi che si muovono nel presente e progettano il futuro consapevoli delle rispettive millenarie civiltà". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio a Tokyo con il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba. "Con il primo ministro abbiamo ripercorso i risultati raggiunti e gli appuntamenti programmati dei prossimi mesi - ha ricordato il capo dello Stato - il primo sarà l'Expo di Osaka che sarà una grande occasione, l'Italia vi partecipa con un padiglione allestito con molto impegno. L'expo sarà un richiamo alla collaborazione e alla convivenza, una vetrina eccezionale per Italia all'interno del quale verranno presentate le eccellenze italiane".