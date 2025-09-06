Mattarella: mondo ha bisogno di Europa, diritto internazionale strappato Milano, 6 set. (askanews) - "Il mondo ha bisogno dell'Europa. Per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali, quasi nuove Compagnie delle Indie, che si arrogano l'assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo video messaggio in apertura della seconda giornata del forum Ambrosetti. "L'incrocio tra le ambizioni di quelle, e l'impulso di dominio, di impronta neo-imperialista, che si manifesta da parte dei governi di alcuni Paesi, rischia di essere letale - ha concluso Mattarella - per il futuro dell'umanità. L'Europa è, al tempo stesso, necessità e responsabilità".