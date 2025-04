Mattarella: indimenticabile debito riconoscenza a Gb per Liberazione Roma, 10 apr. (askanews) - Il debito di riconoscenza che l'Italia nutre verso il Regno Unito per l'aiuto nella liberazione dal nazifascismo nel 1945 è davvero indimenticabile. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al brindisi in occasione del Pranzo di Stato in onore di Re Carlo III e della Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. "La storia che ci unisce - ha osservato Mattarella - è iscritta anche nelle vicende del Risorgimento che portò alla unificazione d'Italia, con l'ospitalità riservata a tanti Patrioti esuli nel Vostro Paese, e il sostegno all'impresa di Garibaldi in Sicilia. Valori che celebreremo insieme domani, ricordando un momento cruciale per il nostro Paese: la liberazione dal nazifascismo, nel 1945, di Ravenna e di tutta l'Italia, da parte delle truppe alleate. Il debito di riconoscenza che nutriamo al riguardo è davvero indimenticabile".