Mattarella in visita al tempio buddista Senso-ji di Tokyo Tokyo, 5 mar. (askanews) - La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al tempio buddista Senso-ji di Tokyo, durante il suo viaggio ufficiale in Giappone. Accompagnato dalla figlia Laura, Mattarella è entrato in uno dei templi più famosi e fotografati della capitale giapponese, ad Asakusa, rigorosamente togliendosi le scarpe. È uno dei luoghi di culto più importanti per i giapponesi ed è dedicato alla dea Kannon, la divinità buddista della compassione. Il capo dello Stato ha partecipato a una cerimonia con l'incenso davanti all'altare e ha anche ammirato il giardino dietro il tempio.