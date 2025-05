Mattarella in via Caetani depone corona di fiori per Aldo Moro Milano, 9 mag. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori sotto la lapide dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani a Roma, dove il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo senza vita dello statista.