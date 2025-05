Mattarella in Ue, Von der Leyen: "Risponderemo al suo Nessun Dorma" Bruxelles, 21 mag. (askanews) - Nella seconda giornata di visita ufficiale alle Istituzioni dell'Ue, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e ha partecipato alla riunione settimanale del collegio dei Commissari europei, tra cui l'italiano Raffaele Fitto. La presidente Von der Leyen ha salutato Mattarella in italiano e ha sottolinato come "oggi la accogliamo non solo come statista, ma anche come un europeo nel cuore" che "nel corso della sua vita si è sempre adoperato per mettere l'Italia al centro dell'Europa", aggiungendo che oggi la Commissione discuterà di come rispondere al suo richiamo di due settimane fa dal Portogallo, quel "nessun dorma" che chiede all'Ue di agire prontamente e di farlo con una voce sola. "È un momento storico davvero decisivo per la nostra Unione. Questo momento induce a ripercorrere la strada compiuta in questi decenni e, pur consapevoli di lacune e ritardi, avvertire l'orgoglio della costruzione europea che tutti abbiamo contribuito a edificare". "Oggi accanto a sensibilità, sempre preminenti nei popoli europei, dalla prosperità economica allo stato di diritto, dalla difesa dell'ambiente all'aspirazione a una società equa, coesa, ben istruita, dalla regolarizzazione dei fenomeni migratori ai sistemi di welfare efficienti, acquisisce rilievo crescente la dimensione della sicurezza rispetto a possibili minacce esterne", ha concluso.